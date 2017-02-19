Лавров відреагував на план радикала Артеменка щодо оренди Криму

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Триватимуть спроби переписати правила гри, скаржиться глава МЗС РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував пропозицію депутата Верховної ради Андрія Артеменка провести в Україні референдум про «оренду Криму», заявивши, що «у самого себе орендувати нічого неможливо», пише ТАСС.

«Коментувати складно, тому що у самого себе орендувати нічого неможливо. Я навіть не можу до цього нічого додати», - сказав він.

За словами Лаврова, подібні плани «віддають, з одного боку, маніловщиною, а з іншого боку, показують, що триватимуть спроби переписати правила гри».

Все це, на думку голови МЗС РФ, «вільно або мимоволі відволікає увагу від необхідності в повній мірі, в повному обсязі виконати мінські угоди», яким не існує альтернативи.

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років». Артеменко підтвердив існування такого плану. Нардеп також стверджує, що передав ще й документи, які підтверджують причетність президента України Петра Порошенка до корупційних оборудок,