Лавров влаштував прес-конференцію після зустрічі з Трампом

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Зустріч Трампа і Лаврова проходила в закритому режимі

У Білому домі завершилася зустріч президента США Дональда Трампа та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

По закінченню зустрічі Лавров провів прес-конференцію.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп проведе офіційну зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 10 травня в Вашингтоні. Зустріч пролходить у закритому режимі, без журналістів.

Крім того міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінеться з державним секретарем Рексом Тіллерсоном у Вашингтоні в середу, щоб обговорити конфлікти в Україні та Сирії.

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