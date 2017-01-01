Лавров запевняє, що визнання документів жителів окупованого Донбасу – черговий «гуманітарний акт»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Указом Путіна дозволено приймати ті посвідчення особи, які є у жителів окупованого Донбасу

Указ президента РФ Володимира Путіна про визнання документів жителів ОРДЛО підписаний виключно в гуманітарних цілях. Про це глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив журналістам у Мюнхені.

«Суто з гуманітарних міркувань, на той період, поки не будуть повністю виконані Мінські домовленості, поки не врегулюється все, що потрібно врегулювати відповідно до мінського «Комплексу заходів», указом президента дозволено приймати ті посвідчення особи, які є у жителів Донбасу, Донецька і Луганська, для того щоб вони могли і до Росії потрапляти легітимно, і потім переміщатися на залізничному, авіаційному транспорті по Російській Федерації», – сказав Лавров.

Разом з тим міністр заявив, що відповідний указ не обговорювався на зустрічі в «нормандському форматі» в суботу в Мюнхені.

«Я не думаю, що хтось вбачає в цьому якусь зміну позиції (Росії щодо статусу самопроголошених «ДНР» та «ЛНР»)», – сказав Лавров.

Глава МЗС РФ також заявив про відсутність прогресу щодо реалізації домовленостей лідерів країн «Нормандської четвірки».

«Нормандька четвірка» розглянула хід виконання домовленостей, яких досягли президенти Росії, Франції, України та канцлер Німеччини в листопаді в Берліні. Нам були дані відповідні доручення і по створенню зон безпеки, поступового послідовного нарощування таких зон на лінії зіткнення, і щодо безумовного відведення важких озброєнь, як це давно треба було зробити, по налагодженню цілодобового моніторингу місією ОБСЄ і в зонах безпеки на лінії зіткнення, і в тих місцях, де складуються важкі озброєння», – сказав Лавров.

«Ми сьогодні відзначили, що, на жаль, великих результатів на цих напрямках прийнятих рішень в Берліні досягнуто не було», – зазначив міністр.

Нагадаємо, Путін 18 лютого підписав указ про визнання в Росії на державному рівні паспортів і інших документів, які на окупованому Донбасі роздають жителям представники терористичних організацій «Донецька народна республіка» й «Луганська народна республіка».

Представник президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко вважає такий крок спробою дестабілізації ситуації в Україні, першим кроком до націоналізації майна окупованого Донбасу і намаганням створити фундамент для замороженого конфлікту.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що, підписавши указ про визнання паспортів та інших документів так званих «ЛНР» та «ДНР», Путін тим самим вийшов з Мінського процесу.