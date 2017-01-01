Лавров заявив Тіллерсону, що Росія не зацікавлена у кібератаках

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Лавров зазначив, що інтерес США та Росії у кіберпитанні «збігається і є актуальний»

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не зацікавлена у кібератаках, однак це питання залишається актуальним у стосунках із Сполученими Штатами.

Про це він заявив за результатами зустрічі із Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

«Ми пропонували ще Обамі, коли почали ловити так званих хакерів і вивозити їх в США під надуманими приводами. Ми тоді пропонували налагодити взаємодію. Ми не зацікавлені, щоб наші громадяни займалися кібератаками», — заявив він.

Також Лавров зазначив, що сьогодні інтерес США та Росії у цьому питанні «збігається і є актуальний».

«Ми просто виділимо людей, які сядуть і подивляться, де у нас складності, і де ми один на одного ображаємося, і як можна подолати проблеми», — сказав він.

Джерело: Громадське