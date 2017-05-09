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    Лавров зустрінеться з Трампом в Вашингтоні

    • Сьогодні, 06:32
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    Сергій Лавров
    Сергій Лавров

    Переговори Лаврова і Трампа будуть повністю закриті для журналістів

    Президент США Дональд Трамп проведе офіційну зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 10 травня в Вашингтоні.

    Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на заяву Білого дому.

    Відзначається, що зустріч політиків запланована на 10.30 за місцевим часом (17.30 за київським часом) і пройде в Овальному кабінеті Білого дому.

    При цьому переговори Лаврова і Трампа будуть повністю закриті для журналістів.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінеться з державним секретарем Рексом Тіллерсоном у Вашингтоні в середу, щоб обговорити конфлікти в Україні та Сирії. 

    США Сергій Лавров Дональд Трамп
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