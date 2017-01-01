Лаврова засмутили розвідники НАТО
- Сьогодні, 11:51
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Фото ЕРА
Сергій Лавров
Російський міністр про натівські війська: Бачу, що все це погано
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що йому сумно від того, що розвідка НАТО погано працює. Про це він заявив на прес-конференції, яку транслює низка російських ЗМІ.
Зокрема, говорячи про присутність військових НАТО в країнах Балтії, Лавров зазначив, що ставиться до цього негативно.
«Про натівські війська – бачу, що все це погано. Якщо НАТО не бачить іншого застосування своїх військ, крім як на кордоні з Росією, то це сумно, у них погано працює розвідка», – зазначив Лавров.
Як повідомлялося, Лавров звинуватив США у численних спробах завербувати російських дипломатів. Він також назвав умови розвитку відносин Росії зі США, НАТО та Євросоюзом.