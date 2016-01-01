Le Figaro: літаки Ту-154 падали багато разів, однак Росія не робила висновків

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Утриманню літаків приділялася недостатня увага

З літаками Ту-154 траплялась ціла низка катастроф

Зі створеним у кінці 1960-х літаком конструктора Туполєва Ту-154 за останніх 15 років сталася низка катастроф, ідеться в редакційній статті Le Figaro.

«Зовні схожий на Боїнг-727, цей літак радянської розробки був одним з найбільш затребуваних колишніми країнами Східного блоку. Маючи довжину 47,9 м, висоту 11,4 м і розмах крила 37,55 м, він здатний перевозити від 155 до 180 осіб із крейсерською швидкістю 850 км/год на висоті 11 тис. м на відстань до 4 тис. км», – уточнює видання.

У статті сказано, що виробництво цих машин неухильно скорочувалося починаючи з середини 1990-х років і аж до 2013 року, коли останній літак було передано російському міністерству оборони. Загалом було випущено близько тисячі Ту-154. Утриманню цих літаків приділялася недостатня увага, через що із ними часто траплялися інциденти різного роду.

3 липня 2001 року. Літак Ту-154 компанії «Владивосток Авиа» розбився неподалік від аеропорту Іркутська в Сибіру внаслідок помилки пілота, у результаті – 145 загиблих.

12 лютого 2002 року. 117 осіб загинули в Ірані, коли Ту-154, що виконував внутрішній рейс, розбився над гірським масивом на південному сході країни.

22 серпня 2006 року. Літак Ту-154 російської компанії «Пулково» розбився в Україні, що призвело до загибелі 170 осіб.

15 липня 2009 року. Літак Ту-154 іранської авіакомпанії Caspian Airlines, що виконував переліт Тегеран – Єреван, розбився на півночі Ірану; 168 пасажирів і членів екіпажу загинули.

10 квітня 2010 року. Глава польського уряду Лех Качиньський і багато високопосадовців країни загинули внаслідок краху Ту-154 неподалік від Смоленська, на заході Росії. Катастрофа забрала життя 96 осіб.

4 грудня 2010 року. Екстрена посадка в аеропорту «Москва-Домодєдово» літака Ту-154 призвела до того, що двоє людей загинуло і десятки були поранені.

1 січня 2011 року. Літак Ту-154Б компанії «Колавіа» із 116 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту загорівся під час розбігу по злітно-посадковій смузі аеропорту Сургута, на північному сході Уралу. Три людини загинули і 40 дістали поранення. За цим послідувала тимчасова заборона на використання моделі «Б» літаків Ту-154.

25 грудня 2016 року. Літак Ту-154 зник з екранів радарів о 5:25, через дві хвилини після його злету в аеропорту курорту Сочі, розташованого в муніципальному окрузі Адлера, на березі Чорного моря.

Нагадаємо, Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак впав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.