Le Monde з’ясувала, чим насправді займався Манафорт на службі у Януковича

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Пол Манафорт

Що саме робив «Павло Іванович» для поліпшення образу «Партії регіонів»

У Києві, де Пол Манафорт виявляв свої таланти політичного консультанта між 2005 і 2014 роками, його українські колеги глузливо називали його «Павло Іванович». Американець, який опинився сьогодні в центрі підозр щодо зв'язків між адміністрацією Трампа і Росією, був головною пружиною команди Віктора Януковича, президента України з 2010 по 2014 рік, пише французька газета Le Monde.

«Його робота полягала в трансформації емоцій і занепокоєння народу в стратегії кампанії і в гасла, - згадує один з його партнерів, політолог Костянтин Бондаренко, який зустрічався з Манафортом по два-три рази на місяць. - Він також відповідав за концепцію сучасних мітингів, на американський лад, щоб поліпшити образ «Партії регіонів» Януковича, яка тоді занадто асоціювалася з Донбасом».

У статті йдеться, що у серпні 2016 року, коли Пол Манафорт обіймав посаду глави передвиборного штабу Дональда Трампа, «Павла Івановича» таки наздогнало це, на перший погляд, безневинне минуле. «Після викриттів в New York Times підозрілих платежів, здійснених його колишніми українськими друзями, у Манафорта не залишалося іншого вибору, крім виходу у відставку, щоб позбавити від неприємностей свого нового покровителя», - пише газета.

«Манафорт, судячи з усього, також робив боязкі спроби ведення своїх власних угод в Україні. Одна з таких спроб призвела до створення, за підтримки російського олігарха Олега Дерипаски, інвестиційного фонду, який через незліченну кількість офшорних компаній повинен був використовуватися для інвестицій в країну. Угода ця врешті-решт розвалилася через розлад між цими двома людьми і сьогодні є предметом розслідування в Україні, в США і на Кайманових островах», - йдеться у статті.