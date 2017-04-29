Ле Пен обіцяє частково скасувати євро у Франції

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Фото: РБК Марі Ле Пен

Політик планує повернути в країну власну валюту

Кандидат в президенти Франції, лідер ультраправої партії «Народний фронт» Марін Ле Пен планує повернути в країну власну валюту. Про це Ле Пен заявила в інтерв'ю Le Parisien.

Політик вважає, що євро для неї «мертво».

«Ми повинні мати можливість – «Главком») контролювати валюту і адаптувати її до економіки, тому що сьогодні єдина валюта - це тягар», - розповіла Ле Пен.

За її словами, євро має стати засобом не для щоденних покупок, а тільки для діяльності міжнародних компаній.

Як повідомлялося раніше, глава партії «Національний фронт» кандидата на пост президента Франції Марін Ле Пен Жан-Франсуа Йалх пішов у відставку через висловлювання в Голокості.

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті.

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