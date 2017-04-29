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    Ле Пен обіцяє частково скасувати євро у Франції

    • Сьогодні, 08:25
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    Марі Ле Пен
    Фото: РБК
    Марі Ле Пен

    Політик планує повернути в країну власну валюту

    Кандидат в президенти Франції, лідер ультраправої партії «Народний фронт» Марін Ле Пен планує повернути в країну власну валюту. Про це Ле Пен заявила в інтерв'ю Le Parisien.

     Політик вважає, що євро для неї «мертво».

    «Ми повинні мати можливість – «Главком») контролювати валюту і адаптувати її до економіки, тому що сьогодні єдина валюта - це тягар», - розповіла Ле Пен.

    За її словами, євро має стати засобом не для щоденних покупок, а тільки для діяльності міжнародних компаній.

    Як повідомлялося раніше, глава партії «Національний фронт» кандидата на пост президента Франції Марін Ле Пен Жан-Франсуа Йалх пішов у відставку через висловлювання в Голокості.

    Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

    Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

    ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті. 

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    вибори Народний фронт Франція партії Марін Ле Пен
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