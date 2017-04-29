Ле Пен розповіла про намір повернути національну валюту у Франції

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Фото: LP/Olivier Arandel et Olivier Lejeune Марін Ле Пен

Ле Пен хоче контролювати валюту і адаптувати її до економіки

Кандидат в президенти Франції від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен заявила, що хоче повернути країні власну валюту, а євро для неї «мертве».

Про це Марін Ле Пен розповіла в інтерв'ю Le Parisien.

«Ми повинні (мати можливість) контролювати валюту і адаптувати її до економіки, тому що сьогодні єдина валюта - це тягар», - розповіла Ле Пен.

За її словами, євро має стати засобом не для щоденних покупок, а тільки для діяльності міжнародних компаній.

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті.

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