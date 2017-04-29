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    Ле Пен розповіла про намір повернути національну валюту у Франції

    • Сьогодні, 01:27
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    Марін Ле Пен
    Фото: LP/Olivier Arandel et Olivier Lejeune
    Марін Ле Пен

    Ле Пен хоче контролювати валюту і адаптувати її до економіки

    Кандидат в президенти Франції від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен заявила, що хоче повернути країні власну валюту, а євро для неї «мертве».

    Про це Марін Ле Пен розповіла в інтерв'ю Le Parisien.

    «Ми повинні (мати можливість) контролювати валюту і адаптувати її до економіки, тому що сьогодні єдина валюта - це тягар», - розповіла Ле Пен.

    За її словами, євро має стати засобом не для щоденних покупок, а тільки для діяльності міжнародних компаній.

    Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

    Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

    ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті. 

    Читайте також статтю: «Між грипом та холерою». Який вибір робитиме Франція 7 травня

    Франція партії Марін Ле Пен
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