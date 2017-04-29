Ле Пен розповіла про намір повернути національну валюту у Франції
- Сьогодні, 01:27
-
Розсилка
Ле Пен хоче контролювати валюту і адаптувати її до економіки
Кандидат в президенти Франції від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен заявила, що хоче повернути країні власну валюту, а євро для неї «мертве».
Про це Марін Ле Пен розповіла в інтерв'ю Le Parisien.
«Ми повинні (мати можливість) контролювати валюту і адаптувати її до економіки, тому що сьогодні єдина валюта - це тягар», - розповіла Ле Пен.
За її словами, євро має стати засобом не для щоденних покупок, а тільки для діяльності міжнародних компаній.
Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.
Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.
ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті.
Читайте також статтю: «Між грипом та холерою». Який вибір робитиме Франція 7 травня