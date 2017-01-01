Ле Пен розповіла, що зробить в першу чергу в разі перемоги на виборах
- Сьогодні, 04:19
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Марін Ле Пен задоволена результатом першого туру виборівЛідер правої партії «Національний фронт»Марін Ле Пен розповіла в ефірі телеканалу TF1, що вона має намір зробити в першу чергу в разі перемоги на виборах, повідомляє Le Parisien.
За її словами, вона спершу подзвонить своїй матері.
«Своїй матері, я думаю», — сказала Ле Пен, відповідаючи на питання про те, кому вона подзвонить, якщо дізнається про свою перемогу у другому турі виборів.
Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.
Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.
ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті.
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