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    Ле Пен розповіла, що зробить в першу чергу в разі перемоги на виборах

    • Сьогодні, 04:19
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    Лідер правої партії&nbsp;&laquo;Національний фронт&raquo;&nbsp;Марін Ле Пен
    Лідер правої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен

    Марін Ле Пен задоволена результатом першого туру виборів

    Лідер правої партії «Національний фронт»Марін Ле Пен розповіла в ефірі телеканалу TF1, що вона має намір зробити в першу чергу в разі перемоги на виборах, повідомляє Le Parisien.

    За її словами, вона спершу подзвонить своїй матері.

    «Своїй матері, я думаю», — сказала Ле Пен, відповідаючи на питання про те, кому вона подзвонить, якщо дізнається про свою перемогу у другому турі виборів.

    Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

    Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

    ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті. 

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