Ле Пен розповіла, що зробить в першу чергу в разі перемоги на виборах

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Лідер правої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен

Марін Ле Пен задоволена результатом першого туру виборів

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Лідер правої партіїНаціональний фронтМарін Ле Пен розповіла в ефірі телеканалу TF1, що вона має намір зробити в першу чергу в разі перемоги на виборах, повідомляє Le Parisien.

За її словами, вона спершу подзвонить своїй матері.

«Своїй матері, я думаю», — сказала Ле Пен, відповідаючи на питання про те, кому вона подзвонить, якщо дізнається про свою перемогу у другому турі виборів.

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті.

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