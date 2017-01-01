Ле Пен вважає Макрона «слабаком» » в боротьбі проти тероризму

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Фото: ПолитРоссия Марі Ле Пен

Кандидат на пост президента Франції розкритикувала свого опонента

Кандидат на пост президента Франції від «Національного фронту» Марін Ле Пен вважає свого опонента Еммануеля Макрона «слабаком» в боротьбі проти тероризму. Про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів.

«Я прийшла, щоб розпочати кампанію другого туру в тій єдиній манері, яку я знаю: на місці, з французьким народом, щоб привернути його увагу до дуже важливих тем. Сьогодні це ісламський тероризм. І найм'якше, що ми можемо сказати з цього питання, так це те, що Макрон - слабак. У мсьє Макрона немає проекту, щоб захистити французький народ від ісламістської загрози», - заявила Ле Пен.

Нагадаємо, після виборів у Парижі почалися сутички з поліцією. У першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті.

Джерело: Reuters