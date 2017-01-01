Ле Пен знову «прогресувала» у «кримському питанні»: півострів ніколи не був українським



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У разі перемоги на президентських виборах у Франції обіцяє зняти санкції з Росії

На думку лідера французьких ультраправих, кандидатп у президенти Марін Ле Пен, «Крим ніколи не належав Україні».

Таку заяву вона зробила в інтерв’ю російському виданню «Известия».

«Я визнаю Крим частиною РФ. Приналежність Криму до України була лише адміністративним питанням радянських часів, півострів ніколи не був українським», - заявила вона.

Окрім того, вона пообіцяла у разі перемоги на президентських виборах у Франції зняти санкції з Росії, поставити питання про виходу її країни з ЄС за прикладом Великобританії, а також «надати Франції незалежність від США та НАТО».

Також вона переконана, що війна на Донбасі не завершується лише через те, що "ЄС здійснює негативний вплив, загострюючи напруженість і підтримуючи конфлікт».

Як відомо, на початку року Ле Пен заявила, що анексія українського Криму Росією «не була незаконною», оскільки вона переконана, що на референдумі «люди проголосували за те, щоб приєднатися до Росії».

У зв’язку з цим Служба безпеки України надіслала лист на адресу МЗС з приводу заборони в'їзду кандидату в президенти Франції Марін Ле Пен в Україну.