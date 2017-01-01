Ле Пен знову в центрі скандалу: прокуратура розслідує розголошення професійної таємниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кандидат в президенти Франції Марін Ле Пен

Партія Марін Ле Пен отримати таємні документи незаконним шляхом

Прокуратура міста Нантера у Франції почала розслідування щодо розголошення професійної таємниці, в центрі якого опинилася кандидат у президенти та лідер праворадикальної партії «Національний фронт» Марін Ле Пен.

Мова йде при вилучені 20 лютого у штаб-квартирі «Національного фронту» документи.

Обшуки у справі з фіктивним працевлаштуванням помічників Ле Пен у Європарламенті здійснював офіс судової поліції.

Зазначається також, що поліція отримала доступ до вилучених документів та виявила, що серед них були внутрішні документи поліції, в яких йшлося про теракти у Парижі 2015 року.

«Національний фронт» міг отримати ці документи лише незаконним шляхом, а керівництво партії наголошує на тому, що нічого не знає про них.

Нагадаємо, поліція взяла під варту охоронця і голову передвиборного штабу кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів ЄС.

Раніше Європарламент позбавив Ле Пен недоторканності за поширення фото актів насильства.

Джерело: Громадське