  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ле Пен знову в центрі скандалу: прокуратура розслідує розголошення професійної таємниці

    • Сьогодні, 22:35
    • Розсилка
    Кандидат в президенти Франції Марін Ле Пен
    Кандидат в президенти Франції Марін Ле Пен

    Партія Марін Ле Пен отримати таємні документи незаконним шляхом

    Прокуратура міста Нантера у Франції почала розслідування щодо розголошення професійної таємниці, в центрі якого опинилася кандидат у президенти та лідер праворадикальної партії «Національний фронт» Марін Ле Пен.

    Мова йде при вилучені 20 лютого у штаб-квартирі «Національного фронту» документи.

    Обшуки у справі з фіктивним працевлаштуванням помічників Ле Пен у Європарламенті здійснював офіс судової поліції.

    Зазначається також, що поліція отримала доступ до вилучених документів та виявила, що серед них були внутрішні документи поліції, в яких йшлося про теракти у Парижі 2015 року.

    «Національний фронт» міг отримати ці документи лише незаконним шляхом, а керівництво партії наголошує на тому, що нічого не знає про них.

    Нагадаємо, поліція взяла під варту охоронця і голову передвиборного штабу кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів ЄС. 

    Раніше Європарламент позбавив Ле Пен недоторканності за поширення фото актів насильства.

    Джерело: Громадське

    Читайте також
    Франція скандал Марін Ле Пен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ