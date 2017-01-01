Легендарний фотограф Лойко: Допити в Слідчому комітеті РФ - це тиск, щоб змусити мене поїхати з Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автор роману «Аеропорт» Сергій Лойко

Водночас журналіст поки не збирається переїжджати з Росії

Відомий журналіст, фотограф, письменник, автор роману «Аеропорт» Сергій Лойко прокоментував в інтерв’ю «Главкому» виклик в Слідчий комітет РФ для письмових свідчень у зв’язку зі зверненням московського депутата Дмитра Захарова.

Російський депутат стверджує, що знайшов у виставці робіт Лойка та Олександра Васюковича начебто пропаганду «Правого сектора».

«Ой, уже кілька разів приймалося рішення, і кілька разів вони повертали цю справу на дорозслідування. Оскільки це відбувається вже втретє, я це сприймаю як тиск. Вони хочуть, щоб я поїхав з Росії. Вони розуміють: якщо у сьогоднішній ситуації вони зі мною щось зроблять – посадять чи вб’ють, – «Аеропорт» прочитає весь світ. Навіщо це їм?», - риторично запитує письменник.

Лойко стверджує, що кримінальну справу проти нього у Росії наразі не порушено.

«Поки що ні. Наразі триває такий кишеньковий пінг-понг, коли прокуратура повертає справу на дорозслідування, слідчий комітет повертає справу в прокуратуру. Там же триває внутрішня боротьба між слідчим комітетом і прокуратурою», - пояснив журналіст, додавши, що у разі доведення «розпалювання ненависті і ворожнечі», йому можуть дати років п’ять ув’язнення.

«Мені нічого не страшно. Я живу то в Росії, то в Техасі, приїжджаю в Україну. Я вільна людина, людина світу», - спокійно відповідає автор роману «Аеропорт».

Водночас журналіст не планує попри свої погляди переїжджати до України.

«Ні, я про це не думаю. Я де народився, там і згодився. Росія – моя батьківщина, погана вона чи хороша. Я там живу. Коли помру, мій прах відвезуть на наше маленьке кладовище в Техасі, де лежить моя кохана дружина, я буду поряд із нею. А поки що я буду там, де я є», - резюмував Лойко.

Нагадаємо, відомий російський фотограф та автор роману «Аеропорт» також закликав Захід ввести санкції проти всіх росіян через війну в Україні.