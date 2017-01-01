Лещенка впіймали на переписці з Онищенком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лещенко підтвердив, що спілкується з нардепом-втікачем та переконує, що «нічого пікантного» в їх переписці не було

У мережі з'явилися фото листування народного депутата від Блоку Петра Порошенка Сергія Лещенка із збіглим нардепом Олександром Онищенком. Відповідні знімки опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Василь Крутчак.

«Онищенко частинами публікує свої плівки, а я частинами переписку Онищенко з народним депутатом Сергієм Лещенком», - зазначив він.

Так, нардеп під час засідання погоджувальної ради парламенту обговорював із коллегою-втікачем якусь публікацію, про яку Лещенко мав переговорити з якоїсь Світланою - журналістом Світланою Крюковою, за словами Крутчака.

Зокрема, як видно на фото, преписка наступна (мовою оригіналу):

Онищенко: «Лучше его не публиковать»

(Що відповідає Лещенко, розібрати не можна)

Онищенко: «Там ерунда. Но лучше чтоб света не выпускала»

Онищенко: «поговорите с ней»

Сам Лещенко підтвердив «Главкому», що спілкується з Онищенком, і додав, що з нардепом-втікачем «багато хто спілкується». «Я впевнений, у того, хто фотографував, є ще фрагменти переписки. То хай покаже все. Я не проти», - зазначив Лещенко.

«В нашій з Онищенком переписці немає нічого пікантного», - сказав нардеп.