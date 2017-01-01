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    Лещенко оприлюднив новий план Банкової зі «знищення антикорупційних органів»

    • Сьогодні, 13:57
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    Сергій Лещенко
    Фото DW
    Сергій Лещенко

    Комітет, який відповідає за НАБУ, НАЗК, електронні декларації та аудитора НАБУ, плавно перетече під Банкову?

    На Банковій придумали новий сценарій руйнування антикорупційних органів. Таку думку у себе на сторінці у Facebook висловив народний депутат Сергій Лещенко.

    «Зараз парламент буде розподіляти депутатів по комітетах. Три депутати БПП, включно з новоприведеним до присяги юристом «Рошен», йдуть в комітет по боротьбі з корупцією. Разом з трьома депутатами БПП, які бойкотують комітет, ми отримуємо нову реальність - комітет, який відповідає за НАБУ, НАЗК, електронні декларації та аудитора НАБУ, що плавно перетікає під Банкову», - зазначив він.

    Як повідомлялось, у Верховній Раді склав присягу новообраний народний депутат від Блоку Петра Порошенка Юрій Буглак. Він був головним юридичним радником кондитерської корпорації «Рошен» і членом наглядової ради страхової компанії «Країна» (Київ).

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