Лещенко оприлюднив новий план Банкової зі «знищення антикорупційних органів»

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Фото DW Сергій Лещенко

Комітет, який відповідає за НАБУ, НАЗК, електронні декларації та аудитора НАБУ, плавно перетече під Банкову?

На Банковій придумали новий сценарій руйнування антикорупційних органів. Таку думку у себе на сторінці у Facebook висловив народний депутат Сергій Лещенко.

«Зараз парламент буде розподіляти депутатів по комітетах. Три депутати БПП, включно з новоприведеним до присяги юристом «Рошен», йдуть в комітет по боротьбі з корупцією. Разом з трьома депутатами БПП, які бойкотують комітет, ми отримуємо нову реальність - комітет, який відповідає за НАБУ, НАЗК, електронні декларації та аудитора НАБУ, що плавно перетікає під Банкову», - зазначив він.

Як повідомлялось, у Верховній Раді склав присягу новообраний народний депутат від Блоку Петра Порошенка Юрій Буглак. Він був головним юридичним радником кондитерської корпорації «Рошен» і членом наглядової ради страхової компанії «Країна» (Київ).