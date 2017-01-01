Лещенко побоюється, що сьогодні «відмажуть» Мартиненка, внесуть Брауна та «завалять» антикорупційний суд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Лещенко

Серед іншого відбудеться засідання Апеляційного суду, «де Мартиненко спробує закрити свою справу в Україні та з цим рішенням вимагати закриття справи у Швейцарії – нардеп

Народний депутат Сергій Лещенко у себе на сторінці у Facebook поінформував, що сьогодні має відбутися аж три події, в яких існує корупційна складова.

Зокрема, йдеться про засідання Апеляційного суду, «де Мартиненко спробує закрити свою справу в Україні та з цим рішенням вимагати закриття справи в Швейцарії». Крім того, планується засідання комітету з правової політики, «де будуть «валити» закон про незалежні антикорупційні суди». Третя подія – антикорупційний комітет, «де вкотре вноситимуть Найджела Брауна на роль ката НАБУ».

Як повідомлялося, вчора народні депутати не затвердили аудитором НАБУ жодного із запропонованих кандидатів: ані Роберта Сторча, ані Найджела Брауна.

Перед голосуванням спікер Веховної Ради Андрій Парубій провів рейтингове голосування, під час якого парламентарі визначалися, чию кандидатуру затверджуватимуть.

Під час рейтингового голосування за Сторча проголосувало 178 нардепів, за Брауна – 202. Однак у Раді не знайшлося 226 голосів для затвердження Найджела Брауна аудитором НАБУ. Так, «за» проголосувало лише 200 нардепів.

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