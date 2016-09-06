Лещенко про порваний піджак: він був вітчизняного виробництва

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Лещенко демонструє піджак, який порвав Мельничук

Піджак нардепа постраждав під час сутички із депутатом Мельничуком

Сергій Лещенко розповів, що його піджак, який учора під час бійки порвав депутат Іван Мельничук, виготовлений в Україні. Про це він сказав у ефірі каналу «112».

«Піджак вітчизняного виробництва. Пошитий в київському ательє. Тобто в мене нестандартна фігура і мені доводиться шити речі в ательє. Я сподіваюсь, що піджак із часом приведуть до ладу», – зазначив Лещенко.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради від фракції Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко та Іван Мельничук влаштували бійку в сесійній залі парламенту.

Зазначимо, що бійка депутатів сталася під час розгляду нової редакції закону про Конституційний суд. Коли за трибуною стояв депутат від БПП Руслан Князевич, Лещенко та Мельничук почали битися. Лещенку порвали піджак. При цьому сам Лещенко вдарив Мельничука в обличчя. Після цього депутатів відтіснили один від одного і конфлікт було залагоджено.

Сутичка сталася через пост у Facebook, в якому Лещенко написав, що депутати від Блоку Порошенка навмисно зривають засідання антикорупційного комітету, аби згодом звинуватити комітет у неспроможності.

Пізніше в інтерв’ю «Главкому» Мельничук заявив, що слова Лещенка – брехня, а сам він на антикорупційному комітеті займається піаром.

Голова парламенту Андрій Парубій доручив Комітету Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту розглянути цей інцидент на своєму засіданні.

Детальніше читайте: «Скандал дня: депутат Мельничук розповів, навіщо порвав Лещенку піджак»