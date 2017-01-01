Лещенко звинуватив колегу з БПП у втручанні в сімейне життя громадянки Балашової

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Сергій Лещенко

Ар'єв особисто втручається в ухвалення рішення щодо участі батька у вихованні дітей, - нардеп

Народний депутат Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко стверджує, що його колега Володимир Ар’єв, зловживаючи своїм службовим становищем, чинить тиск на громадянку Ольгу Балашову. Про це політик написав у себе на сторінці у Facebook.

«В ході депутатського прийому до мене звернулася пані Ольга Балашова, яка потерпає від психологічного тиску та втручання в сімейне життя депутата Ар'єва. Замість того, щоб займатися своїми прямими депутатськими обов'язками, Ар'єв використовує свій депутатський вплив для вирішення.... суперечки щодо дітей у чужій сім'ї», - зазначив він.

За словами Лещенка, Ар'єв приходить до Голосіївської районної адміністрації, до органів опіки та особисто втручається в ухвалення рішення щодо участі батька у вихованні дітей. «Він наклепницьки стверджував, що були підроблені довідки про психологічний стан дитини, але перевірка Міністерства охорони здоров'я підтвердила правдивість документів. Шляхом цього розголосу ми намагаємося убезпечити родину Ольги Балашової від тиску депутата Ар'єва», - написав Лещенко.