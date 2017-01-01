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    Левуса і Білецького викликають на допит у справі захоплення Луганської ОДА

    • Сьогодні, 09:26
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    Захоплення Луганської ОДА
    Захоплення Луганської ОДА

    Раніше повідомлялося, що нардепів викликають на допит у справі про можливу несплату податків

    Народні депутати України Андрій Білецький (позафракційний) та Андрій Левус (фракція «Народний фронт») викликаються до Генеральної прокуратури на допит у справі про захоплення Луганської ОДА навесні 2014 року. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

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    «Уточнення для ЗМІ! Народні депутати України Андрій Білецький та Андрій Левус викликаються на допит як свідки до Генеральної прокуратури у справі про захоплення Луганської ОДА навесні 2014 року», - написала вона.

     

    Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура викликала на допит чотирьох народних депутатів у зв'язку з можливою несплатою ними податків. 

    Народний депутат Нестор Шуфрич побував на допиті в Генпрокуратурі у справі про можливу несплату податків.

    «Главком» також повідомляв, що Генпрокуратура викликає на допит нардепів Андрія Лозового, Олега Ляшка, Андрія Левуса та Андрія Білецького.

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