Левуса і Білецького викликають на допит у справі захоплення Луганської ОДА

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Захоплення Луганської ОДА

Раніше повідомлялося, що нардепів викликають на допит у справі про можливу несплату податків

Народні депутати України Андрій Білецький (позафракційний) та Андрій Левус (фракція «Народний фронт») викликаються до Генеральної прокуратури на допит у справі про захоплення Луганської ОДА навесні 2014 року. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

«Уточнення для ЗМІ! Народні депутати України Андрій Білецький та Андрій Левус викликаються на допит як свідки до Генеральної прокуратури у справі про захоплення Луганської ОДА навесні 2014 року», - написала вона.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура викликала на допит чотирьох народних депутатів у зв'язку з можливою несплатою ними податків.

Народний депутат Нестор Шуфрич побував на допиті в Генпрокуратурі у справі про можливу несплату податків.

«Главком» також повідомляв, що Генпрокуратура викликає на допит нардепів Андрія Лозового, Олега Ляшка, Андрія Левуса та Андрія Білецького.