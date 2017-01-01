Лідер гурту O.Torvald публічно пообіцяв поголитися налисо у разі перемоги

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O.Torvald

Про готовність поголити голову під час прес-конференції також заявив учасник з Іспанії

Фронтмен гурту O.Torvald Євген Галич під час прес-конференції конкурсантів з країн Великої п’ятірки та України у відповідь на запитання преси про те, що він робитиме у разі перемоги на «Євробаченні», пообіцяв поголитися налисо.

Про це повідомляє eurovision.ua.

«Проте якщо виграє Франческо, я зроблю на своєму обличчі татуювання його обличчя!», – жартома зазначив співак, маючи на увазі перемогу учасника від Італії Франческо Габбані, який до недавна тримався на першому місці серед фаворитів букмекерів.

Про готовність поголити голову під час прес-конференції також заявив учасник з Іспанії, а Франческо Габбані, жартуючи, запропонував поголити свою «мавпу».

Нагадаємо, що сьогодні о 22:00 розпочнеться трансляція фінального шоу «Євробачення-2017» – Гранд-фіналу пісенного конкурсу, після чого стане відоме ім’я переможця.

Глядачі «Євробачення» пісенного конкурсу зможуть проголосувати за виконавця, який припав їм до душі. Голосування буде проводитись за допомогою SMS та телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону.

Нагадаємо, став відомий порядок виступів конкурсантів на фіналі «Євробачення-2017».