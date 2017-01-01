Лідер ІДІЛ залишив польових командирів та втік в пустелю

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Абу Бакр аль-Багдаді

У розвідці США та Іраку вважають, що лідер ІДІЛ зараз приділяє основну увагу власному виживанню

Лідер терористичної організації «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді покинув польових командирів з бойовиками в Мосулі і зараз переховується в пустелі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела серед американської та іракської розвідки.

«Лідер Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді покинув оперативних командирів і тепер переховується в пустелі, приділяючи основну увагу власному виживанню», - йдеться в повідомленні.

За словами джерел, відсутність офіційного повідомлення від керівництва ІДІЛ і втрата території в Мосулі свідчать про те, що аль-Багдаді покинув стратегічно важливе місто.

Лідер ІДІЛ рідко виходить на зв'язок із ким-небудь, не більш ніж кілька разів на добу. Аль-Багдаді переховується в основному серед цивільних симпатиків ІДІЛ у знайомих селах пустелі, а не серед бойовиків у казармах і міських районах, де ведуться бойові дії.

Абу Бакр аль-Багдаді оголосив себе «правителем усіх мусульман із великої мечеті Мосула» після того, як його війська захопили великі території в північному Іраку 2014 року.

Аль-Багдаді востаннє виступив із публічним повідомленням у листопаді. Тоді було опубліковано аудіозапис, на якому нібито чути голос лідера угруповання. У ньому він виступає з погрозами на адресу Туреччини. Це стало першим зверненням аль-Багдаді трохи менше ніж за рік. Через тривале мовчання з'явилися чутки про те, що лідера ІДІЛ могли вбити.

Джерело: Лівий берег