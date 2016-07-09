Лідер КНДР заявив про підготовку до випробування міжконтинентальної балістичної ракети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кім Чен Ин

У своєму зверненні до нації Кім Чен Ин пообіцяв карати ворогів своєї країни і посилювати військовий потенціал

Лідер КНДР заявив в ході новорічного звернення до співвітчизників, що його країна готується до проведення випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

«Наукові дослідження і розробка новітнього озброєння швидко просуваються вперед. І підготовка експериментального пуску міжконтинентальної балістичної ракети знаходиться у фінальній фазі», – наводять західні ЗМІ слова Кім Чен Ина.

Агентство Associated Press відзначає, що подібний пуск, в разі успіху, стане великим кроком вперед для КНДР і її ракетної програми. Агентство нагадує, що 8 січня – день народження Кім Чен Ина, і не можна виключати, що пуск буде приурочений до цієї події. Так, в минулому році в КНДР провели випробування ядерної зброї 6 січня.

У своєму зверненні до нації лідер КНДР пообіцяв карати ворогів своєї країни, посилювати військовий потенціал, якщо США і Південна Корея не відмовляться від проведення навчань, націлених на відпрацювання взаємодій на випадок війни з Північною Кореєю.

У той же час, Кім Чен Ин заявив, що вважає за необхідне зробити зусилля, націлені на зведення до нуля ризику нової війни на Корейському півострові.

Лідер КНДР на важливості розвитку економіки країни відповідно до схваленого в травні 2016 року п'ятирічним планом