  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Лідер КНР запропонував знищити ядерну зброю в усьому світі

    • Сьогодні, 04:56
    • Розсилка

    Великі держави повинні поважати ключові інтереси всіх інших, зазначив Сі Цзіньпін

    Китайський лідер Сі Цзіньпін підкреслив необхідність знищення ядерної зброї, а також виступив за те, щоб великі держави поважали інтереси менших держав. Про це він заявив в ході візиту до Женеви, пише DW.

    «Ядерна зброя має бути повністю заборонена, а згодом знищена, щоб зробити можливим без'ядерний світ», сказав Сі Цзіньпін.

    «Великі держави повинні поважати ключові інтереси всіх інших», - додав лідер Китайської народної республіки (КНР), яка належить до ядерних держав з 1964 року.

    Сі Цзіньпін запевнив, що КНР прагне розвивати «партнерство заради миру, розвитку і реформ» з країнами Європи та іншими світовими гравцями.

    Сі Цзіньпін відвідав Женеву в рамках офіційного візиту, в ході якого він зустрівся з новим генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерришем.

    Напередодні президент Китаю також вперше відвідав міжнародний економічний форум у Давосі.

    Читайте також
    ядерна зброя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ