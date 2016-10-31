Лідер КНР запропонував знищити ядерну зброю в усьому світі

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Великі держави повинні поважати ключові інтереси всіх інших, зазначив Сі Цзіньпін

Китайський лідер Сі Цзіньпін підкреслив необхідність знищення ядерної зброї, а також виступив за те, щоб великі держави поважали інтереси менших держав. Про це він заявив в ході візиту до Женеви, пише DW.

«Ядерна зброя має бути повністю заборонена, а згодом знищена, щоб зробити можливим без'ядерний світ», сказав Сі Цзіньпін.

«Великі держави повинні поважати ключові інтереси всіх інших», - додав лідер Китайської народної республіки (КНР), яка належить до ядерних держав з 1964 року.

Сі Цзіньпін запевнив, що КНР прагне розвивати «партнерство заради миру, розвитку і реформ» з країнами Європи та іншими світовими гравцями.

Сі Цзіньпін відвідав Женеву в рамках офіційного візиту, в ході якого він зустрівся з новим генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерришем.

Напередодні президент Китаю також вперше відвідав міжнародний економічний форум у Давосі.