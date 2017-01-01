Лідер німецьких націоналістів зустрілася в Москві з людьми Путіна

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Фрауке Петрі

Фрауке Петрі була запрошена до Москви на зустріч зі спікером Держдуми і лідерами ЛДПР

Найвідоміший націоналістичний політик Німеччини Фрауке Петрі провела в минулі вихідні переговори з російськими законодавцями, серед яких були й високопосадовці з владної партії «Єдина Росія». Про це офіс Петрі повідомив 20 лютого.

Співголова партії «Альтернатива для Німеччини» була запрошена до Москви, щоб обговорити співпрацю і зустрітися зі спікером Держдуми і довіреною особою президента Росії Путіна В’ячеславом Володіним і заступником спікера Петром Толстим, вказав офіс Петрі, але не конкретизував деталі цих дискусій.

У заяві Держдуми йдеться, що переговори стосувалися «міжпартійної співпраці, а також розвитку контактів молодіжних організацій», а в зустрічі також брали участь лідери ультранаціоналістичної Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський і Леонід Слуцький.

Зустріч із Петрі відбулася в непростий для німецько-російських відносин час.

Німецькі офіційні особи неодноразово попереджали, що Москва може спробувати вплинути на вибори в Німеччині у вересні і дестабілізувати обстановку в країні, підтримуючи екстремістські групи.

Кремль уже встановив зв’язки з правим «Національним фронтом» у Франції, чий лідер Марін Ле Пен виступає з проросійської позиції і веде перед в опитуваннях громадської думки перед призначеними на квітень президентськими виборами.

Партія «Альтернатива для Німеччини», підтримка якої в опитуваннях громадської думки впала до позначки нижче 10% відсотків, рішуче виступає проти рішення канцлера Анґели Меркель про допуск сотень тисяч біженців до Німеччини.