Лідер O.Torvald прокоментував участь російської артистки в Євробаченні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євгеній Галич

Музикант назвав представницю РФ «інформаційним солдатом»

Обрання Росією для виступу на «Євробаченні-2017» співачки Юлії Самойлової можна назвати «абсолютно геніальним ходом спецслужби Російської Федерації».

Про це на телеканалі «1+1» заявив лідер гурту O.Torvald Женя Галич.

«Коментувати цю ситуацію безглуздо, я хочу закликати всіх людей, у кого буде свербіти сказати щось, будь що, умовно кажучи. Потрібно пускати, не потрібно пускати, навіть коли пустимо чи не пустимо , робити якійсь коментарі та бути обережними . Через те, що війна - інформаційна і Юля - інформаційний солдат», - сказав артист про Самойлову.

Нагадаємо, Самойлова незаконно перетнула кордон й відвідала окупований Крим у червні 2015 року. У Кремлі цю інформацію підтвердили.

Співачка має І групу інвалідності й з дитинства пересувається на інвалідному візку.

Глава МЗС Павло Клімкін назвав черговою провокацією з боку РФ участь представниці Юлії Самойлової в пісенному конкурсі «Євробачення-2017».

«Я вважаю, що закон повинен бути один для всіх. Росія вже багато років займається провокаціями», - сказав Клімкін.

У СБУ заявили, вивчають питання і ухвалять зважене рішення про в'їзд на територію України Самойлової, але не виключили, що співачка стане «нев’їздною».