Лідери ЄС зберуться на саміт через Brexit

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Єврорада збереться 29 квітня, через місяць після офіційного запуску Brexit

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що скликає лідерів Євросоюзу на саміт на 29 квітня для обговорення керівних принципів щодо виходу Великої Британії з ЄС (Brexit). Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter.

«Я скликаю Єврораду 29 квітня, щоб ухвалити керівні принципи Brexit від 27 країн ЄС. Пріоритет має надаватися визначеності, ясності для всіх: громадян, організацій та держав-членів», – зазначив Туск.

Нагадаємо, Британія подасть заявку до ЄС на Brexit 29 березня.

Також нагадаємо, королева Великої Британії схвалила закон про вихід країни з ЄС.

Раніше парламент Британії наділив главу уряду Терезу Мей повноваженнями запуску процедури Brexit.

Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилася за вихід країни зі складу ЄС.