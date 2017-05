Лідери Євросоюзу привітали Макрона з перемогою на виборах

Антоніо Таяні запросив Макрона виступити з промовою на пленарній сесії Європарламенту

Лідери європейських інституцій привітали перемогу Еммануеля Макрона на виборах президента Франції, передає «Главком».

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер написав у Twitter, що французи обрали європейське майбутнє. «Разом ми будемо більш сильною і справедливою Європою», – зазначив Юнкер.

Félicitations @EmmanuelMacron! Heureux que les Français aient choisi un avenir européen. Ensemble pour une #Europe plus forte et plus juste pic.twitter.com/GWlxKYs4hL