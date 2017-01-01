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    Лідери Євросоюзу привітали Макрона з перемогою на виборах

    • Сьогодні, 11:52
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    Еммануель Макрон
    Фото: Рен ТВ
    Еммануель Макрон

    Антоніо Таяні запросив Макрона виступити з промовою на пленарній сесії Європарламенту

    Лідери європейських інституцій привітали перемогу Еммануеля Макрона на виборах президента Франції, передає «Главком».

    Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер написав у Twitter, що французи обрали європейське майбутнє. «Разом ми будемо більш сильною і справедливою Європою», – зазначив Юнкер.

    Президент Європейської ради Дональд Туск привітав французький народ за вибір «свободи, рівності і братерства замість тиранії фейкових новин».

    Голова Європарламенту Антоніо Таяні запросив Макрона виступити з промовою на найближчій пленарній сесії ЄП.

    Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів.

    Представниця «Національного фронту» Ле Пен уже визнала поразку на виборах.

    Одразу після оголошення попередніх результатів лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон заявив, що з його обранням на найвищу посаду в республіці «відкривається нова сторінка історії».

    Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

    Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 21,3%.

    Читайте також: «Про що говорив Макрон у першому зверненні до французів: повний текст промови»

    ЄС Жан-Клод Юнкер Дональд Туск Еммануель Макрон
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