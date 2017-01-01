Лідери Євросоюзу привітали Макрона з перемогою на виборах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Рен ТВ Еммануель Макрон

Антоніо Таяні запросив Макрона виступити з промовою на пленарній сесії Європарламенту

Лідери європейських інституцій привітали перемогу Еммануеля Макрона на виборах президента Франції, передає «Главком».

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер написав у Twitter, що французи обрали європейське майбутнє. «Разом ми будемо більш сильною і справедливою Європою», – зазначив Юнкер.

Félicitations @EmmanuelMacron! Heureux que les Français aient choisi un avenir européen. Ensemble pour une #Europe plus forte et plus juste pic.twitter.com/GWlxKYs4hL — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 7 мая 2017 г.

Президент Європейської ради Дональд Туск привітав французький народ за вибір «свободи, рівності і братерства замість тиранії фейкових новин».

Félicitations à @EmmanuelMacron, aux français qui ont choisi la Liberté, l'Egalité et la Fraternité et dit non à la tyrannie des "fake-news" — Donald Tusk (@eucopresident) 7 мая 2017 г.

Голова Європарламенту Антоніо Таяні запросив Макрона виступити з промовою на найближчій пленарній сесії ЄП.

Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів.

Представниця «Національного фронту» Ле Пен уже визнала поразку на виборах.

Одразу після оголошення попередніх результатів лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон заявив, що з його обранням на найвищу посаду в республіці «відкривається нова сторінка історії».

Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 21,3%.

Читайте також: «Про що говорив Макрон у першому зверненні до французів: повний текст промови»