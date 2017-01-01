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    Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан важкий

    • Сьогодні, 22:08
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    Місце вбивства Вороненкова
    Місце вбивства Вороненкова

    Чоловік наразі перебуває в реанімації

    Київські медики впродовж декількох годин оперували охоронця убитого напередодні екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

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    Про це йдеться у сюжеті ТСН.

    За словами медиків, операція тривала близько чотирьох години. Охоронець Вороненкова втратив багато крові. Лікарі кажуть, що його стан важкий, але контрольований.Чоловік перебуває в реанімації.

    Під час операції медики дістали кулю з тіла охоронця.

    Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.

    Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

    Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідствомКілер помер у лікарні на операційному столі.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

    Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

    Читайте також «Вбивство «суперсвідка». Як Україна не вберегла Вороненкова».

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