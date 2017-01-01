Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан важкий
- Сьогодні, 22:08
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Чоловік наразі перебуває в реанімації
Київські медики впродовж декількох годин оперували охоронця убитого напередодні екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
За словами медиків, операція тривала близько чотирьох години. Охоронець Вороненкова втратив багато крові. Лікарі кажуть, що його стан важкий, але контрольований.Чоловік перебуває в реанімації.
Під час операції медики дістали кулю з тіла охоронця.
Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.
Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.
Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».
Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.
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