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    Лікарі діагностували у Насірова інфаркт, - ЗМІ

    • Сьогодні, 00:33
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    За словами медиків, Насірова переводять в інший корпус у відділення кардіо-реанімації

    Лікарі діагностували інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні «Феофанія».

    Наразі його на ношах винесли з лікарні. За словами медиків, Насірова переводять в інший корпус у відділення кардіо-реанімації.

    Це сталось після того, як детективи НАБУ вручили Насірову підозру у рамках кримінального впровадження стосовно «газової справи Онищенка».

    Джерело: Громадське

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