Лікарі діагностували у Насірова інфаркт, - ЗМІ

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За словами медиків, Насірова переводять в інший корпус у відділення кардіо-реанімації

Лікарі діагностували інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні «Феофанія».

Наразі його на ношах винесли з лікарні. За словами медиків, Насірова переводять в інший корпус у відділення кардіо-реанімації.

Це сталось після того, як детективи НАБУ вручили Насірову підозру у рамках кримінального впровадження стосовно «газової справи Онищенка».

Джерело: Громадське