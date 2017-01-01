Лікарі діагностували у Насірова інфаркт, - ЗМІ
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За словами медиків, Насірова переводять в інший корпус у відділення кардіо-реанімаціїЛікарі діагностували інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні «Феофанія».
Наразі його на ношах винесли з лікарні. За словами медиків, Насірова переводять в інший корпус у відділення кардіо-реанімації.
Це сталось після того, як детективи НАБУ вручили Насірову підозру у рамках кримінального впровадження стосовно «газової справи Онищенка».
Джерело: Громадське