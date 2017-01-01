Лікарі «Феофанії» брешуть? Німецькі медики кажуть, що ніколи не оглядали Насірова

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У «Феофанії» Роману Насірову діагностували інфаркт

Центр серця при університетській клініці Фрайбурга ніколи не ставив діагноз про стан здоров'я Насірова, повідомили у кліниці

Німецькі лікарі університетського кардіологічного центру Фрайбурга заявили, що не оглядали відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Центр серця при університетській клініці Фрайбурга ніколи не ставив діагноз про стан здоров'я Насірова. Цього пацієнта ніколи особисто не оглядав жоден лікар Центру серця», - заявили в клініці.

Згідно з інформацією видання, лікарі «Феофанії» вислали в Німеччину анонімну інформацію з історії хвороби одного з пацієнтів і попросили підтвердити обґрунтованість обраного методу лікування.

У клініці Фрайбурга не знають, чи йшлося в документах про історію хвороби Насірова. У свою чергу, в «Феофанії» коментувати обставини співпраці з німецькими лікарями відмовилися, пославшись на зайнятість спеціалістів, відповідальних за цю справу.

Як повідомляли в ДУС, Університетський кардіологічний центр Фрайбурга надав незалежний висновок на підставі отриманої медичної документації щодо діагностики та лікування пацієнта. «За результатами дослідження на основі методичних рекомендацій Європейського товариства кардіологів та згідно з німецькою DRG-системою, обраний лікувальний підхід заперечень не викликає, діагноз медиками Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами встановлено правильно», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений у лікарні «Феофанія» голові ДФС Роману Насірову. У висновках зазначається, що лікарі «Феофанії» систематично та необґрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров’я голови ДФС. Об’єктивних підстав для встановлення зазначеного раніше діагнозу, на переконання комісії МОЗ, у лікарів «Феофанії» не було.

Як повідомлялося, 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова на території КЛ «Феофанія» за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем). Медичний персонал КЛ «Феофанія» намагався обмежити доступ детективів НАБУ до палати, в якій перебував голова ДФС, посилаючись на його тяжкий стан.

Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував голова ДФС, детективи НАБУ повідомили йому про підозру. Однак підозрюваного не було переведено до установи тимчасового тримання у зв’язку з інформацією про нібито різке погіршення стану його здоров’я. Проте обстеження в іншому спеціалізованому медичному закладі діагноз лікарів із КЛ «Феофанія» не підтвердили.