Лікарі «Феофанії» і Насіров можуть понести відповідальність за підробку діагнозу, - нардеп

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На переконання комісії МОЗ у «Феофанії» необгрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров’я Насірова

Діагноз Насірову, який поставили у лікарні «Феофанія», не підтвердився

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Лікарі «Феофаніїі відсторонений глава ДФС Роман Насіров можуть понести відповідальність у випадку підтвердження висновків МОЗ про підробку діагнозу топ-чиновника. Про це в ефірі Еспресо.TV заявив народний депутат Леонід Ємець.

«Якщо виявиться, що ті лікарі, які давали йому (Насірову, - ред.) неправдивий діагноз і це буде дійсно підтверджено, робили це у змові з Насіровим, то це є підставою для кримінального провадження, оскільки там вбачається певна змова з метою ввести правоохоронні органи в оману тощо», - пояснив Ємець.

За його словами, принцип презумпції невинуватості не дає підстав говорити те, що хтось понесе відповідальність.

Ємець вважає, що в результаті можливих махінацій лікарів «Феофанії» щодо діагнозу Насірова, може постраждати в тому числі топ-чиновник.

Клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений у клінічній лікарні «Феофанія» голові ДФС Роману Насірову.

Як повідомлялося, 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова на території КЛ «Феофанія» за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою та службовим становищем»). Медичний персонал КЛ «Феофанія» намагався обмежити доступ детективів НАБУ до палати, в якій перебував голова ДФС, посилаючись на його тяжкий стан.

Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував голова ДФС, детективи НАБУ повідомили йому про підозру. Однак підозрюваного не було переведено до установи тимчасового тримання у зв’язку з інформацією про нібито різке погіршення стану його здоров’я. Проте обстеження в іншому спеціалізованому медичному закладі діагноз лікарів із КЛ «Феофанія» не підтвердили.

Задля отримання об’єктивної оцінки стану здоров’я підозрюваного НАБУ 6 березня звернулось до Міністерства охорони здоров’я з проханням провести клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування в КЛ «Феофанія».