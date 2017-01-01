Лікарі пришили вухо «торнадівцю» і повернули до Лук'янівського СІЗО, - ЗМІ

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У Лук'янівському СІЗО, де стався інцидент між правоохоронцями і бійцями розформованої роти «Торнадо», один з учасників інциденту зробив спробу самогубства

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Підсудний, колишній співробітник міліцейського спецпідрозділу «ТорнадоМаксим Глєбов, який 11 січня ввечері спробував відрізати собі вухо, прооперований в одній зі столичних лікарень.

Про це Цензор.НЕТ повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.

«Вухо лікарі йому пришили», - повідомив співрозмовник.

Також він додав, що прооперованого конвоювали назад в СІЗО.

За повідомленнями іншого джерела, зараз в суді вирішується питання про те, щоб частину «торнадівців» з Лук'янівського СІЗО перевести в інший слідчий ізолятор.

У Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Один з ув’язнених отримав тілесні ушкодження, зазначили у поліції.