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    Лікарі пришили вухо «торнадівцю» і повернули до Лук'янівського СІЗО, - ЗМІ

    • Сьогодні, 03:54
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    У Лук'янівському СІЗО, де стався інцидент між правоохоронцями і бійцями розформованої роти «Торнадо», один з учасників інциденту зробив спробу самогубства

    Підсудний, колишній співробітник міліцейського спецпідрозділу «Торнадо»Максим Глєбов, який 11 січня ввечері спробував відрізати собі вухо, прооперований в одній зі столичних лікарень.

    Про це Цензор.НЕТ повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.

    «Вухо лікарі йому пришили», - повідомив співрозмовник.

    Також він додав, що прооперованого конвоювали назад в СІЗО.

    За повідомленнями іншого джерела, зараз в суді вирішується питання про те, щоб частину «торнадівців» з Лук'янівського СІЗО перевести в інший слідчий ізолятор.

    У Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Один з ув’язнених отримав тілесні ушкодження, зазначили у поліції.

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