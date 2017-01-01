Лікарів зобов'яжуть видавати довідки всім пораненим бійцям АТО

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За відповідний законопроект за основу у першому читанні проголосувало 262 народних депутати

Верховна Рада України підтримала Проект Закону №3728 про внесення змін до Закону України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (щодо документального оформлення травм (каліцтва, поранення, контузії) учасникам АТО.

За відповідний законопроект за основу у першому читанні проголосувало 262 народних депутати.

Згідно із пояснювальною запискою метою законопроекту є захист прав військовослужбовців, які отримали травму або були поранені в зоні проведення АТО, а саме - створення дієвого механізму оформлення необхідних документів для отримання ними передбачених законодавством пільг.

«Даний законопроект спрямований на вдосконалення процедури оформлення медичних довідок та інших документів про отримання травм, контузій, поранення, каліцтва військовослужбовцями. Зміни до закону в обов'язковому порядку передбачають надання довідки про поранення у разі направлення військових на лікування, яка наразі видається лише за необхідності і дає можливість лікарю видавати довідку на свій розсуд. Відсутність довідки створює проблеми для військових при отриманні пільг», - пояснив розробник закону Яков Безбах.

Довідка буде видаватися обов'язково військовою частиною, лікарем при отриманні бійцем інвалідності, контузії, травми.

«У разі направлення на лікування поза розташуванням частини військовослужбовці повинні бути одягнені відповідно до пори року і мати при собі направлення, підписане командиром військової частини, медичну книжку, документ, який посвідчує особу, необхідні особисті речі та атестат на продовольство, довідку про травми (каліцтва, поранення, контузії) і за необхідністю медичну характеристику, а у разі вибуття на лікування за межі гарнізону, крім того, - атестат на речове і грошове забезпечення, проїзні документи до місця розташування лікувального закладу і назад», - йдеться у пояснювальній записці.

У законі також передбачено, що у разі якщо обстановка не дозволяє надати довідку про травми (каліцтва, поранення, контузії) до направлення пораненого військовослужбовця на лікування поза розташуванням військової частини, вона надсилається до військового комісаріату до якого приписаний військовослужбовець, який отримав травму (каліцтво,поранення, контузію), в термін до 30 (тридцяти) діб з дня отримання травми (каліцтва, поранення, контузії), або в термін до 30 (тридцяти) діб за вимогою вказаного військового комісаріату.

Раніше повідомлялося, що Рада провалила створення електронного реєстру військових.