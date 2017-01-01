Лікарня у Феофанії перейнялась своєю репутацією після скандалу з Насіровим

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Романа Насірова вивозять з «Феофанії»

Головний лікар «Феофанії» заявив, що для нього справа честі довести правильність дій його лікарів і проведених Насірову процедур

Елітна лікарня Державного управління справами «Феофанія» звернулася до німецьких колег, в Університетський кардіологічний центр Фрайбурга (Бад Кроцинген, Клініка кардіології та ангіології), стосовно незалежної експертизи діагностування та проведеного лікування Романа Насірова. Про це повідомляє прес-служба ДУСі.

«Для мене справа честі довести правильність дій наших лікарів і проведених процедур. Це питання насамперед репутації Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами як висококваліфікованого медичного закладу України. У нас лікуються найтяжчі поранені військовослужбовці, пацієнти з усієї України», – зазначив головний лікар «Феофанії» Ігор Семенів.

Як повідомляє ДУС, Університетський кардіологічний центр Фрайбурга надав незалежний висновок на підставі отриманої медичної документації щодо діагностики та лікування пацієнта. «За результатами дослідження на основі методичних рекомендацій Європейського товариства кардіологів та згідно з німецькою DRG-системою, обраний лікувальний підхід заперечень не викликає, діагноз медиками Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами встановлено правильно», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений у лікарні «Феофанія» голові ДФС Роману Насірову. У висновках зазначається, що лікарі «Феофанії» систематично та необґрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров’я голови ДФС. Об’єктивних підстав для встановлення зазначеного раніше діагнозу, на переконання комісії МОЗ, у лікарів «Феофанії» не було.

Як повідомлялося, 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова на території КЛ «Феофанія» за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем). Медичний персонал КЛ «Феофанія» намагався обмежити доступ детективів НАБУ до палати, в якій перебував голова ДФС, посилаючись на його тяжкий стан.

Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував голова ДФС, детективи НАБУ повідомили йому про підозру. Однак підозрюваного не було переведено до установи тимчасового тримання у зв’язку з інформацією про нібито різке погіршення стану його здоров’я. Проте обстеження в іншому спеціалізованому медичному закладі діагноз лікарів із КЛ «Феофанія» не підтвердили.