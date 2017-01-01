Лілія Шевцова: Найближчим часом Трампу буде не до України

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Лілія Шевцова

Жорсткі висловлювання американців щодо окупації Криму – це лише підготовлений сценарій, - російський політолог

Найближчим часом увага Дональда Трампа не буде прикута до України. Натомість мине декілька місяців доки новий кабінет уряду сформує пріоритети зовнішньої політики. Про це повідомила в інтерв’ю «Главкому» російський політолог Лілія Шевцова.

«Я не думаю, що найближчим часом у Трампа виникне інтерес до теми України. Хоча абсолютно точно він повинен буде призначити і заступника Держсекретаря, і помічників Держсекретаря, в тому числі у європейському напрямку, який включатиме і Україну, і пострадянський простір», - зазначила Лілія Шевцова.

За словами політолога, занепокоєння викликаний той факт, що нова команда Трампа, буде, скоріш за все, недосвідченою у справах зовнішньої політики.

«Нині починає вимальовуватися найменш досвідчена команда президента взагалі за всю історію США. Для мене особисто цей факт викликає велике занепокоєння», - додала політолог.

Що стосується жорстких заяв американців щодо окупації Криму, поки що, за словами політолога, вони є лише підготовленим заздалегідь елементом сценарію поведінки команди Трампа у Конгресі та Сенаті.

«Якщо мова іде про Джеймса Меттіса, я абсолютна переконана, що так званий«божевільний пес» буде дуже жорстко відстоювати інтереси військово-промислового комплексу США, американської армії, а також свою точку зору на воєнні конфлікти. Він має дуже різку антиросійську позицію. А от наприклад Рекс Тіллерсон перебуває у процесі формування своєї позиції у цілій низці питань», - зазначила політолог.

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