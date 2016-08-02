Лілія Шевцова: Путін від Трампа хоче не лише повернення до результатів Ялтинської конференції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лілія Шевцова

Президент РФ хоче змусити світ погодитися з правом Росії інтерпретувати міжнародні правила гри, вважає політолог

Путін воліє зберегти свої сфери інтересу на пострадянському просторі та в Сирії, а також змусити США прийняти власні правила гри, переконана російський політолог Лілія Шевцова. Про це вона розповіла у своєму інтерв’ю «Главкому».

«Те, що хотів би Путін отримати від Трампа, зрозуміло. Його карти давно лежать на міжнародному столі. Це не тільки повернення до «Ялти» (результати Ялтинської конференції 1945 року, за якими було поділено сфери впливу у світі після Другої світової війни. – «Главком»), це спроба змусити світ, США, погодитися з правом Росії інтерпретувати міжнародні правила і принципи гри. А це набагато більше, ніж «Ялта». Нарешті, це вимога сісти й разом з Америкою розглядати пейзаж майбутньої світобудови. Це те, чого хоче Кремль», – зазначила політолог.

За її словами, поки що рано говорити про якісь домовленості США із Росією, адже у цих країн різний набір вимог одна до одної.

«Поки чітко не заявлений пакет пропозицій Трампа, складно говорити про завершення санкційного періоду щодо Москви. Але в цілому ми можемо бути впевнені: тема санкцій не порушуватиметься принаймні до літа, коли спливатиме термін санкцій, застосованих Європою проти Росії, і коли постане питання перегляду частини санкцій з боку США», – зазначила Лілія Шевцова.

Як зазначає експерт, значну частину санкцій проти Росії може бути скасовано влітку 2017 року, якщо канцлер Німеччини Меркель не зможе утримати єдність Європи з цього питання, а США не будуть зацікавлені у тиску на Росію.

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