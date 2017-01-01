Лінії світового метро майбутнього пройдуть через Україну (КАРТА)

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Концепція карти світу з нанесеними на неї гілками для пневмопотяга на магнітній подушці

Концепція пневмопотяга покликана змінити світ транзиту людей і вантажів

Компанія Hyperloop One представила концепцію карти світу з нанесеними на неї гілками для пневмопотяга на магнітній подушці Hyperloop. Про це пише Inverse.

Концепт цього п'ятого виду транспорту було презентовано ще в 2012 році Ілоном Маском, який згодом зосередився на Tesla Motors і SpaceX, віддавши ідею Hyperloop громадськості.

Зараз концепцію, яка покликана змінити світ транзиту людей і вантажів, розвивають дві компанії: Hyperloop Transportation Technologies і Hyperloop One.

Остання нещодавно завершила глобальний конкурс, зібравши варіанти розвитку нового транспорту в різних регіонах.

Поточний план компанії передбачає будівництво трьох напрямків протягом п'яти років. Метою Hyperloop є з'єднання міст в окремих регіонах, а потім їх об'єднання в єдину мережу.

У Insverse зазначають, що план нагадує карту світового метро, створену Марком Овенденом в 2003 році. Тоді дизайнер об'єднав в одну мережу міста, в яких підземка вже була або планувалася до відкриття до 2008 року. Тепер дані вже не зовсім актуальні, але вони дають можливість зрозуміти масштаби глобальної транспортної мережі.

На ній є шість українських міст: Київ, Дніпро, Харків, Донецьк, Одеса та Кривий Ріг. Через столицю проходить одразу три гілки. Одна з них з'єднує Канаду, Європу, Східну Росію і Китай. Друга, кільцева, охоплює Європу, Азію, Близький Схід і Північну Африку. Ще одна прямує з Іспанії до Китаю. Через Дніпро йдуть дві гілки: від Фінляндії до Індії і від Росії, через Кривий Ріг, також в Індію. Харків, Донецьк і Одесу пронизує одна лінія, що починається в Санкт-Петербурзі і закінчується на західному узбережжі США.

Планується, що Hyperloop розвиватиме швидкості до 1200 км/год. Тому, якщо подібний проект реалізують, то доїхати з Києва до Одеси або Дніпра можна буде за 23 хвилини.

У травні компанія Hyperloop One вже опублікувала відео першого випробування вакуумного поїзда.

Джерело: Страна.ua