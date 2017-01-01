Липецьку фабрику Roshen із 1 квітня офіційно закрито

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Перші звільнення на кондитерській фабриці почнуться 24-го квітня

Відсьогодні, з 1 квітня, офіційно свою діяльність припиняє кондитерська фабрика Roshen у російському Липецьку.

Як йдеться у репортажі «Главкому» зараз на фабриці починається процес підготовки виробництва до консервації. Всі лінії належить «злити», обладнання – вичистити. Потім усе буде опечатано. Перших людей із фабрики офіційно звільнять тільки 24-го квітня. Далі людей будуть звільняти частинами, до середини вересня.

Зазначимо, що 20 січня стало відомо про закриття кондитерської фабрики у Росії. Повідомлялося, що таке рішення було прийнято з економічних і політичних причин. Як зазначали у прес-службі корпорації Roshen, арешт майна Липецької кондитерської фабрики, накладений Слідчим комітетом РФ у рамках порушеної кримінальної справи, унеможливив продаж фабрики.

Натомість губернатор Липецької області РФ Олег Корольов впевнений, що жодних проблем із перезапуском Roshen не виникне, якщо знайдеться покупець, йдеться у репортажі.

Втім фахівці впевнені, що після зупинки перезапуск має відбутися не пізніше осені, потім через температурні перепади обладнання почне псуватися: «За півроку це буде проблемно (перезапустити, - «Главком»), дорого, але можливо, а далі вже ні».

Зазначимо, що впродовж останніх місяців фабрика випускала, зі слів адміністрації, близько 3,5 тисяч тонни цукерок на місяць. У 2013 році, який став для липецького Roshen піковим у плані виробництва, ця цифра була втричі більшою. Згідно з офіційною звітністю, за 2013-й було виготовлено майже 133 тисячі тонн кондитерських виробів – підприємство показало зростання обсягів у 110% в порівнянні з 2012-м.

У Липецькій області Roshen був монополістом з випуску кондитерських виробів. При цьому до серпня того ж таки 2013-го (доки Росспоживнагляд не ввів заборону на ввезення до РФ продукції Roshen, випущеної на українських фабриках, через нібито виявлені проблеми з її якістю) в Росію ще й імпортувалися кондитерські вироби з українських фабрик корпорації (переважно шоколад і шоколадні цукерки). За словами гендиректора липецької фабрики Олега Казакова, на частку Roshen тоді припадало 7-8% усього російського ринку кондитерських виробів.

Детальніше читайте: Порошенко, повернись! Репортаж з липецької фабрики, яка закривається