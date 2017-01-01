Лише НАТО може зупинити російську агресію, – Мацеревич

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Глава європейської дипломатії підтвердила непорушну підтримку Європейським союзом Мінських угод та нагадала Росії про відповідальність

Росія з 2008 року здійснила кілька етапів агресії, і лише НАТО може зупинити цей процес.

Про це під час Мюнхенського форуму з питань безпеки заявив міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич.

«НАТО є єдиним способом зупинити російську агресію, чергові етапи якої з 2008 року символізувалися такими драматичним подіями як агресія на Грузію в 2008 році, як Смоленська трагедія в 2010 році, в якій загинули два президенти та ціле військове керівництво і врешті агресія в Україні», – заявив Мацеревич.

Мацеревич підкреслив, що США у Мюнхені підтвердили свою присутність і зміцнення безпеки на східному фланзі НАТО.

Глава міноборони також наголосив на необхідності, аби усі європейські країни-члени НАТО за прикладом Польщі й Естонії збільшили витрати на оборону до 2% від ВВП країни.