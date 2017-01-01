  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Лист Сущенка доставлено до президента Франції, — адвокат

    • Сьогодні, 22:45
    • Розсилка
    Роман Сущенко
    Роман Сущенко

    Адвокат сподівається, що на зустрічі Макрона і Путіна тема Сущенка порушуватиметься

    Лист незаконно ув'язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка доставлено у канцелярію президента Франції Еммануеля Макрона.

    Про це повідомив адвокат політв’язня Марк Фейгін, передає «Укрінформ».

    «У французькому посольстві мені підтвердили, що лист мого підзахисного президенту Макрону доставлено за призначенням. Тобто, щонайменше, — в канцелярію президента Франції. Сподіваюся, на зустрічі Макрона і Путіна 29 травня якось ця тема порушуватиметься», — сказав Фейгін.

    Він також додав, що, на його думку, сьогодні французько-російський діалог неможливий без обговорення низки проблем, серед яких перша, — спроби втручання у вибори президента Франції, а також справа Сущенка.

    Раніше повідомлялося, що син Романа Сущенка Максим написав листа президенту Росії, в якому попросив його посприяти поверненню батька додому.

    Власного кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

    7 жовтня йому було висунуто обвинувачення у «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

    Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції – з 2010 року.

    18 травня у Мосміськсуді в скарзі на продовження тримання під вартою Романа Сущенка до 30 червня було відмовлено.

    Як повідомлялося, дружина Сущенка просить першу леді Франції про допомогу

    Марк Фейгін вибори адвокат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ