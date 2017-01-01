Лист Сущенка доставлено до президента Франції, — адвокат

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Роман Сущенко

Адвокат сподівається, що на зустрічі Макрона і Путіна тема Сущенка порушуватиметься

Лист незаконно ув'язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка доставлено у канцелярію президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це повідомив адвокат політв’язня Марк Фейгін, передає «Укрінформ».

«У французькому посольстві мені підтвердили, що лист мого підзахисного президенту Макрону доставлено за призначенням. Тобто, щонайменше, — в канцелярію президента Франції. Сподіваюся, на зустрічі Макрона і Путіна 29 травня якось ця тема порушуватиметься», — сказав Фейгін.

Він також додав, що, на його думку, сьогодні французько-російський діалог неможливий без обговорення низки проблем, серед яких перша, — спроби втручання у вибори президента Франції, а також справа Сущенка.

Раніше повідомлялося, що син Романа Сущенка Максим написав листа президенту Росії, в якому попросив його посприяти поверненню батька додому.

Власного кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня йому було висунуто обвинувачення у «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції – з 2010 року.

18 травня у Мосміськсуді в скарзі на продовження тримання під вартою Романа Сущенка до 30 червня було відмовлено.

Як повідомлялося, дружина Сущенка просить першу леді Франції про допомогу