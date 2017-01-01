Лист з вибухівкою в офіс МВФ надіслали з Греції – міністр
- Сьогодні, 01:10
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Розсилка
Конверт з вибухівкою в офіс МВФ відправили від імені представника грецької опозиційної партії «Нова демократія»
Лист з вибухівкою, що став причиною нещодавнього вибуху в паризькому офісі Міжнародного валютного фонду, відправили з Греції.
Про це заявив міністр громадського порядку і захисту громадян Греції Нікос Тоскас, повідомляє Reuters.
«Французька влада щойно повідомила нам, що він (лист з вибухівкою — ред.) відправили з Греції», — йдеться у повідомленні.
Конверт відправили з Греції, від імені представника опозиційної партії «Нова демократія» Василина Кікіліаса, — повідомив міністр громадського порядку і захисту громадян Греції Нікос Тоскас в ефірі грецького телеканалу ANT1.
Міністр повідомив, що він поінформував про це Кікіліаса.
Нагадаємо, що у паризькому офісі Міжнародного валютного фонду вибухнула посилка, одна людина дістала поранення.