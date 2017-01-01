Листи Сенцову не доходять, його фактично тримають в ізоляції - адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами захисника, контактувати з Сенцовим може лише один журналіст з місцевого інтернет-видання, що також є членом Суспільно-спостережної комісії Якутії

Український режисер Олег Сенцов не отримує листи, відправлені йому з-за кордону.

Про це його адвокат Дмитро Дінзе розповів Радіо Свобода.

«Наскільки я знаю, листи, які йому надсилають, до нього не доходять. Вони, як я дізнався від співробітників колонії, пересилаються до Москви, і там люструються... Фактично він перебуває в ізоляції. За ним спостерігають з Москви і відповідні умови тримання йому створюють, щоб від нього нічого не йшло і до нього нічого не надходило. Вирішуються якісь побутові питання - посилки приходять речові, продуктові, але листи з-за кордону, листи з України до нього не доходять», - розповів адвокат.

За його словами, контактувати з Сенцовим може лише один журналіст з місцевого інтернет-видання, що також є членом Суспільно-спостережної комісії Якутії. «Він до Олега періодично їздить і, відповідно, з ним веде якісь розмови, відстежує умови його тримання. Місцевого адвоката для цього наймати не має жодного сенсу», - резюмує Дінзе.

Як віідомо, український режисер, сценарист, письменник, громадський активіст, учасник «Євромайдану», «Автомайдану» і антивоєнних протестів у Криму Олег Сенцов був затриманий 11 травня 2014 року разом з Олександром Кольченком, Геннадієм Афанасьєвим, Олексієм Чирнієм за неправдивими обвинуваченнями в тероризмі.

24 листопада 2015 року Верховний суд РФ залишив у силі вирок Північно-Кавказького окружного військового суду проти Олега Сенцова і Олександра Кольченка. За рішенням суддів Сенцов має відбути в колонії суворого режиму 20 років, а Кольченко - 10. На початку лютого Росія знову відмовила Україні у видачі політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

На захист Сенцова виступили десятки всесвітньо відомих кінематографістів з різних країн.