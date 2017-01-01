Літак «Бойка-Льовочкіна» змінив власника

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Два роки тому екс-голова СБУ Валентин Наливайченко на цьому лайнері звозив на новорічні канікули родину у Рим

Літак бізнес-класу Cessna 680 Sovereign, який приписують народним депутатам від Опозиційного блоку Сергію Льовочкіну та Юрію Бойку, змінив господаря. Це повітряне судно відоме не лише гучними іменами своїх колишніх власників. Наприклад, два роки тому на цьому повітряному судні літав на відпочинок екс-голова СБУ Валентин Наливайченко.

Про зміну власника лайнера свідчать дані профільних сайтів для шанувальників авіації. Так, нідерландський інтернет-ресурс aeroboek.nl повідомляє, що літак Cessna 680 Sovereign було випущено п’ять років тому і згодом поставлено замовнику в Україні з бортовим номером UR-LDB. Але у серпні минулого року бізнес-джет було перереєстровано, він отримав новий бортовий номер – PH-JTJ. До цього часу він встиг налітати 2500 годин.

За даними сайту scramble.nl, у вересні літак був «пришвартований» у Британії.

Cessna 680 Citation Sovereign – турбовентиляторний двомоторний середній літак бізнес-класу, розроблений компанією Cessna Aircraft Company. Вважається міжконтинентальним літаком і використовується перш за все для ділових перельотів. При дальності польоту у 5556 км крейсерська швидкість Citation Sovereign становить 848 км/год., висота – 14 326 м.

Як писали «Наші гроші», літак Cessna 680 Sovereign із реєстраційним номером UR-LDB було доправлено в Україну кіпрською фірмою Airop Cyprus Limited. Відповідно до реєстру електронних декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції, бенефіціаром цієї компанії є сестра народного депутата та екс-голови Адміністрації президента Віктора Януковича Юлія Льовочкіна. «Наші гроші» уточнювали, що покупцем літака в Україні виступила компанія «АК «Бізнес Джет Тревел». Остання протягом 2010–2013 рр. щороку отримувала від «Нафтогаз Україна» підряди ціною близько 5 млн гривень на авіаперевезення. Тоді Міністерство енергетики очолював Юрій Бойко, а «Нафтогазом» керував його протеже Євген Бакулін.

У листопаді 2015 року народний депутат Тетяна Чорновіл підтверджувала: літак Cessna 680 Citation Sovereign із бортовим номером UR-LDB належить авіакомпанії ТОВ «Авіаційна компанія «Бізнес Джет Тревел», власниками якої начебто є народні депутати Юрій Бойко і Сергій Льовочкін. Чорновіл також додала, що колишній керівник Служби безпеки України Валентин Наливайченко разом зі своєю родиною використовував цей приватний літак Cesna 680 Citation Sovereign у приватних цілях для поїздок у Рим на новорічні свята 2015 року.