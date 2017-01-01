Літак МАУ застряг у незастиглому бетоні в аеропорту Запоріжжя

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Запорізький аеропорт

В авіакомпанії заявляють, що технічний стан літака не дозволяє виконувати рейси

Сьогодні, 18 травня, літак МАУ, що виконував рейс Київ – Запоріжжя, в момент приземлення на злітно-посадкову смугу виїхав на ділянку ЗПС із незастиглим бетонним покриттям. Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

За її даними, внаслідок цього бетонний розчин потрапив на стійки шасі та нижню частину фюзеляжа, турбіни двигунів та крила.

«Ступінь можливих пошкоджень літака буде визначено спеціально створеною комісією з розслідування даного випадку», – зазначає прес-служба.

«З 26 березня по 10 травня в аеропорту Запоріжжя проводився ремонт штучної (бетонної) злітно-посадкової смуги. У відповідь на офіційний запит МАУ авіакомпанія отримала підтвердження про готовність аеропорту приймати рейси», – повідомляє МАУ.

В авіакомпанії заявляють, що технічний стан літака не дозволяє виконувати рейси.

Авіакомпанією прийнято рішення доправити пасажирів рейсів PS086 та PS088 Запоріжжя – Київ до пункту призначення наземним транспортом. Усім пасажирам буде надано харчування та напої.

«Пасажирам рейсів PS086 та PS088, що прямують транзитом через аеропорт «Бориспіль» й втрачають стикування у зв'язку із затримкою вильоту першого рейсу, буде надано весь спектр послуг, передбачених міжнародними нормативами в подібних ситуаціях: забезпечено харчуванням та напоями, поселено до готелю, організовано трансфер за маршрутом аеропорт – готель – аеропорт. Пасажирам буде запропоновано альтернативні варіанти вильоту найближчими рейсами. Пасажирам, які прийняли рішення залишитися у Запоріжжі, буде відшкодовано вартість квитка», – повідомляє також МАУ.

Для розслідування даного випадку авіакомпанією МАУ створено комісію із залученням фахівців Державної авіаційної служби України. До отримання висновків комісії та повного офіційного підтвердження технічної готовності аеродрому Запоріжжя всі рейси МАУ виконуватимуться до/з аеропорту Дніпра.