Літак Москва - Бангкок потрапив у повітряну яму: десятки поранених

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При попаданні в «повітряну яму» літака «Аерофлоту» постраждали 20 осіб

При попаданні в «повітряну яму» літака «Аерофлоту» постраждали 20 осіб

У Таїланді в результаті попадання в «повітряну яму» літака авіакомпанії «Аерофлот» постраждали не менше 20 людей.

Про це повідомляє завідувач консульським відділом посольства Росії в Таїланді Володимир Соснов.

За його словами, літак прямував з Москви в Бангкок.

«У постраждалих множинні переломи. Серед них є і росіяни, і іноземці», - повідомив Соснов.

За його словами, постраждали, ймовірно, ті, хто не був пристебнутий. Дипломат повідомив, що всіх постраждалих доставили в лікарню в Бангкоку.

Для надання необхідної консульської допомоги громадянам Росії в лікарню направили співробітників посольства.