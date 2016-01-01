Літак просто зник. На борту сталося щось неординарне, - експерт про падіння Ту-154

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Авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що розслідування загибелі екіпажу та пасажирів Ту-154 з самого початку пішло необ'єктивним шляхом

Авіаційний експерт Вадим Лукашевич допускає, що не можна відкидати версію теракті на борту Ту-154, як наразі це зробила російська влада. Про це повідомляє « Радіо Свобода ».

«З появою нових фактів, експертиз, доказів, можна відкидати малоймовірні версії і зосередитися на основних. Тому саме по собі різке заперечення версії теракту – це в цьому випадку моветон. Це може говорити про те, що розслідування вже спочатку пішло необ'єктивним шляхом», – повідомив експерт.

За словами Вадима Лукашевича, російська влада може заперечувати версію теракту, тому що це матиме великі політичні наслідки для країни.

«Теракт – найгірша для нас версія, яка має великі політичні наслідки. Ба більше, це стовідсотково тоді буде прив'язане до сирійських подій. Якщо, припустимо, це – теракт, то це фактично третій рахунок після вбивства посла, який нам висунули за Алеппо. Першим рахунком за Сирію був аеробус А321 з нашими туристами, підірваний над Синаєм. І якщо розглядати всі випадки, то виходить дуже погана тенденція», – прокоментував авіаційний експерт.

Як зазначає Вадим Лукашевич, на борту російського літака діялось щось дійсно непересічне, навіть у випадку потрапляння у літак ракети, що малоймовірно, пілоти все одно встигли б зреагувати.

«Ракета б влетіла в хвіст літака і вимкнула б один двигун, ну – два. Але все одно у льотчиків був би якийсь час. Тут же, принаймні, як нам відомо із публічного інформаційного простору, льотчики нічого не встигли передати взагалі. Літак просто зник. На борту сталося щось неординарне», – зазначив експерт.

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.