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    Літак Qatar Airways здійснив найдовший в історії переліт

    • Сьогодні, 07:58
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    Переліт з Дохи в Окленд тривав 16 годин 23 хвилини

    Літак авіакомпанії Qatar Airways здійснив найтриваліший в історії політ, пише The Guardian.

    Переліт з Дохи в Окленд тривав 16 годин 23 хвилини, літак подолав відстань в 14,535 км.

    Відзначається, що під час польоту літак Boeing 777-200LR перетнув 10 часових зон, на борту працювали чотири пілоти і 15 членів екіпажу, за час польоту було подано 1100 чашок чаю і кави, 2 тисячі холодних напоїв.

    Раніше авіакомпанія Air India побила рекорд на найдовший по відстані безпосадочний політ. Тривалість польоту склала 14,5 години, загальна протяжність - 15,3 тис. км.

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