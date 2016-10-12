Літак Qatar Airways здійснив найдовший в історії переліт

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Переліт з Дохи в Окленд тривав 16 годин 23 хвилини

Літак авіакомпанії Qatar Airways здійснив найтриваліший в історії політ, пише The Guardian.

Переліт з Дохи в Окленд тривав 16 годин 23 хвилини, літак подолав відстань в 14,535 км.

Відзначається, що під час польоту літак Boeing 777-200LR перетнув 10 часових зон, на борту працювали чотири пілоти і 15 членів екіпажу, за час польоту було подано 1100 чашок чаю і кави, 2 тисячі холодних напоїв.

Раніше авіакомпанія Air India побила рекорд на найдовший по відстані безпосадочний політ. Тривалість польоту склала 14,5 години, загальна протяжність - 15,3 тис. км.