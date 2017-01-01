Літак-розвідник НАТО приземлився на авіабазі у Бухаресті
- Сьогодні, 03:25
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Літаки E-3A беруть участь в зміцненні східного флангу Альянсу
Літак радіолокаційної розвідки НАТО прибув на повітряну базу в бухарестському аеропорту Отопень.
Літак-розвідник з місцем постійного базування в німецькому місті Гайленкірхен зустрічала румунська делегація на чолі з командиром бази генералом Віорел Пане, а також представники командних структур НАТО - бригадний генерал Кевін Хайк і генерал-майор Даун Данлоп.
Генерал Хайк підкреслив, що літаки E-3A з системою Awacs беруть участь в зміцненні східного флангу Альянсу.
«Awacs відігравали важливу роль в операціях в Лівії і Афганістані, надавали повітряну підтримку самітів НАТО», - сказав він.
Літак прибув на румунську базу в контексті організації ВПС Румунії в Бухаресті 15-18 травня квартальної конференції з планування Сил раннього повітряного попередження і управління НАТО.
Бухарест обраний для проведення цієї конференції, щоб підвищити рівень співпраці між НАТО і регіональними командними центрами. Учасники конференції відвідають румунський Центр повітряних операцій.
Джерело: Reuters