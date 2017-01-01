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    Літак-розвідник НАТО приземлився на авіабазі у Бухаресті

    • Сьогодні, 03:25
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    Повітряне судно&nbsp;E-3A
    Повітряне судно E-3A

    Літаки E-3A беруть участь в зміцненні східного флангу Альянсу

    Літак радіолокаційної розвідки НАТО прибув на повітряну базу в бухарестському аеропорту Отопень.

    Літак-розвідник з місцем постійного базування в німецькому місті Гайленкірхен зустрічала румунська делегація на чолі з командиром бази генералом Віорел Пане, а також представники командних структур НАТО - бригадний генерал Кевін Хайк і генерал-майор Даун Данлоп.

    Генерал Хайк підкреслив, що літаки E-3A з системою Awacs беруть участь в зміцненні східного флангу Альянсу.

    «Awacs відігравали важливу роль в операціях в Лівії і Афганістані, надавали повітряну підтримку самітів НАТО», - сказав він.

    Літак прибув на румунську базу в контексті організації ВПС Румунії в Бухаресті 15-18 травня квартальної конференції з планування Сил раннього повітряного попередження і управління НАТО.

    Бухарест обраний для проведення цієї конференції, щоб підвищити рівень співпраці між НАТО і регіональними командними центрами. Учасники конференції відвідають румунський Центр повітряних операцій.

    Джерело: Reuters

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