Літак-розвідник НАТО приземлився на авіабазі у Бухаресті

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Повітряне судно E-3A

Літаки E-3A беруть участь в зміцненні східного флангу Альянсу

Літак радіолокаційної розвідки НАТО прибув на повітряну базу в бухарестському аеропорту Отопень.

Літак-розвідник з місцем постійного базування в німецькому місті Гайленкірхен зустрічала румунська делегація на чолі з командиром бази генералом Віорел Пане, а також представники командних структур НАТО - бригадний генерал Кевін Хайк і генерал-майор Даун Данлоп.

Генерал Хайк підкреслив, що літаки E-3A з системою Awacs беруть участь в зміцненні східного флангу Альянсу.

«Awacs відігравали важливу роль в операціях в Лівії і Афганістані, надавали повітряну підтримку самітів НАТО», - сказав він.

Літак прибув на румунську базу в контексті організації ВПС Румунії в Бухаресті 15-18 травня квартальної конференції з планування Сил раннього повітряного попередження і управління НАТО.

Бухарест обраний для проведення цієї конференції, щоб підвищити рівень співпраці між НАТО і регіональними командними центрами. Учасники конференції відвідають румунський Центр повітряних операцій.

Джерело: Reuters